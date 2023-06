Lange ist's her: Ex-Audi-Chef Rupert Stadler am ersten Verhandlungstag im Münchner Diesel-Prozess am 30. September 2020.

Von Stephan Radomsky

Es werden letzte Worte gesprochen, die meisten Anwesenden tragen Schwarz. Aber so richtig traurig ist wohl keiner im Hochsicherheits-Gerichtssaal unter der JVA Stadelheim. Eher erleichtert. Denn im zähen Strafverfahren um den Abgasskandal beim Luxushersteller Audi haben am Dienstag die Verteidiger von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, Wolfgang Hatz, dem damaligen Chef der Motorenentwicklung und späteren Porsche-Vorstand, sowie dem früheren Ingenieur Giovanni P. ihre Plädoyers gehalten. Es ist der vorletzte Tag in einem Prozess, das über fast drei Jahre und mehr als 170 Sitzungen hinweg versuchte zu ergründen, wie es zum Betrug kommen konnte mit den manipulierten Abgaswerten von Dieselmotoren - und wer dafür die Verantwortung trägt. In der kommenden Woche will das Gericht sein Urteil sprechen.