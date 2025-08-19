Zum Hauptinhalt springen

Politiker-DienstwagenMarkus Söder? „Der hat es so richtig übertrieben“

Lesezeit: 3 Min.

Landet im Dienstwagen-Ranking der Deutschen Umwelthilfe auf dem letzten Platz: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).
Landet im Dienstwagen-Ranking der Deutschen Umwelthilfe auf dem letzten Platz: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). (Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa)

Wie klimaschädlich sind die Dienstwagen deutscher Politiker? Die Deutsche Umwelthilfe hat es untersucht – und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Wahl des Dienstwagens sagt so einiges über den Besitzer und dessen Prioritäten aus. Muss es das allerneueste Modell sein? Reicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde oder sollten es schon die 250 sein? Und versucht man zumindest, den CO₂-Ausstoß zu minimieren – oder ist der Klimaschutz bei der Wahl des Gefährts völlig egal?

Zur SZ-Startseite

Führerscheinausbildung
:Wenn der Fahrsimulator übernimmt

Fast jeder zweite Fahrlehrer geht vor 2030 in Rente. Jetzt setzen viele Fahrschulen auf Fahrsimulatoren als Ersatz. Fragt sich nur, wem das wirklich nutzt.

SZ PlusVon Kilian Harmening (Text und Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite