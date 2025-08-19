Die Wahl des Dienstwagens sagt so einiges über den Besitzer und dessen Prioritäten aus. Muss es das allerneueste Modell sein? Reicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde oder sollten es schon die 250 sein? Und versucht man zumindest, den CO₂-Ausstoß zu minimieren – oder ist der Klimaschutz bei der Wahl des Gefährts völlig egal?
Politiker-DienstwagenMarkus Söder? „Der hat es so richtig übertrieben“
Lesezeit: 3 Min.
Wie klimaschädlich sind die Dienstwagen deutscher Politiker? Die Deutsche Umwelthilfe hat es untersucht – und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.
Von Vivien Timmler, Berlin
