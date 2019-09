Leipzig (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gewerkschaften als unverzichtbar für Freiheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt. "Sie leisten einen Dienst an der Demokratie", sagte Steinmeier am Sonntagabend bei der Eröffnung des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig. Verdi sei "durch und durch politisch" und ergreife Partei für ein solidarisches Land. "Dieser Anspruch ist heute unverändert wichtig. Offenheit, Freiheit, Solidarität - davon lebt unsere Demokratie", sagte Steinmeier.

Zum Verdi-Bundeskongress werden rund 1000 Delegierte in Leipzig erwartet. Sie wollen unter anderem einen neuen Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerkschaft wählen. Frank Bsirske scheidet nach 18 Jahren an der Verdi-Spitze aus. Sein designierter Nachfolger ist der bisherige Vize Frank Werneke.