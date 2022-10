Das Unternehmen Diehl Defence hat seinen Sitz in einer Kleinstadt, ist weniger bekannt als die großen Panzerbauer - und ziemlich verschwiegen. Jetzt soll sein Flugabwehrsystem der Ukraine bei der Selbstverteidigung helfen.

Von Thomas Fromm

Es gehört zu den Besonderheiten dieser Branche, dass sie nicht nur tödliche Bomben und Raketen produziert und an Länder verkauft, damit diese damit Krieg führen können. Sondern gleich auch jene Luftabwehrsysteme ausliefert, die die Menschen - Soldatinnen und Soldaten und Zivilisten - davor schützen sollen, durch ebenjene Waffen getötet zu werden. Wenn man so will, ein Geschäftsmodell für alle Seiten und alle Eventualitäten.