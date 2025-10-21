Zum Hauptinhalt springen

ErbeDer reichste Hund der Welt

Lesezeit: 2 Min.

Für Diane Keaton war ihr Hund Reggie ihr Ein und Alles. Nun ist Keaton gestorben und ihr Hund Reggie hat fünf Millionen Dollar geerbt.
Für Diane Keaton war ihr Hund Reggie ihr Ein und Alles. Nun ist Keaton gestorben und ihr Hund Reggie hat fünf Millionen Dollar geerbt. (Foto: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images)

Die Schauspielerin Diane Keaton hat ihrem Golden Retriever Reggie einen Teil ihres Vermögens vermacht. Nur: Was soll der Hund mit fünf Millionen Dollar?

Von Christina Lopinski

Wenn Promis sterben, dann erben ihre Kinder oft nicht nur viel Geld, sondern auch ein Lebenswerk. Einer von Diane Keatons Erben wird es nun besonders schwer haben. Sein Name ist Reggie und er hat vier Pfoten.

