Die Schauspielerin Diane Keaton hat ihrem Golden Retriever Reggie einen Teil ihres Vermögens vermacht. Nur: Was soll der Hund mit fünf Millionen Dollar?

Wenn Promis sterben, dann erben ihre Kinder oft nicht nur viel Geld, sondern auch ein Lebenswerk. Einer von Diane Keatons Erben wird es nun besonders schwer haben. Sein Name ist Reggie und er hat vier Pfoten.