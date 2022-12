Interview von Jan Diesteldorf und Paulina Würminghausen

Ein regnerischer Mittwoch in einer durchgestylten Hotelbar in Frankfurt, auf dem Tisch stehen Cappuccino-Tassen mit dem Spruch "Mo' Money, mo' Problems" auf der Innenseite - mehr Geld, mehr Probleme. Daneben das Konterfei des angeblichen Zitatgebers: Johann Wolfgang von Goethe. Auch Diana zur Löwen, die vor der Tasse sitzt, hat einen adeligen Namen. Sie selbst sei nicht adelig, stellt sie später im Interview klar. "Wenn ich mal was erbe, dann das Haus meiner Eltern", sagt sie. Vermögend ist die 27-Jährige trotzdem: Diana zur Löwen ist eine der bekanntesten Influencerinnen in Deutschland - und außerdem Investorin. Ende September war sie als Gast-Jurorin bei der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen", passend zu ihrem Namen.