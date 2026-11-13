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VerbraucherWer Packstationen nutzt, spart Geld

Lesezeit: 2 Min.

Tag der offenen Tür bei einer Packstation in München.
Tag der offenen Tür bei einer Packstation in München.
Florian Peljak/Florian Peljak

Die Deutsche Post erhöht im Januar die Preise für Pakete. Aber sie führt erstmals Rabatte ein, wenn Kunden die Päckchen an Packstationen schicken.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Pakete mit der Deutschen Post und DHL zu verschicken, wird von Januar an teurer: Das Bonner Dax-Mitglied verkündete am Freitag höhere Preise. Bereits vor drei Wochen hatte der weltweit größte Logistikkonzern mitgeteilt, dass die Tochter Deutsche Post das Briefporto zum Jahreswechsel anhebt. Wie stark das Unternehmen zulangen darf, hatte zuvor die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde bestimmt. Für Paketversender gibt es zudem zwei Neuerungen. Erstens unterscheidet DHL künftig stärker, ob der Kunde das Paket in der Filiale bezahlt oder online. Wer eine Inlandssendung online frankieren lässt, spart je nach Paketgröße zwischen 60 Cent und einem Euro. Bislang gab es solch eine Unterscheidung nur bei Paketen ins Ausland. Zweitens erhalten Verbraucher 20 Cent Rabatt, wenn sie als Adresse keine Straße, sondern eine Packstation angeben.

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SZ PlusVon Björn Finke, Anna Lea Jakobs, Michael Kläsgen (Text) und Florian Peljak (Fotos)

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