Pakete mit der Deutschen Post und DHL zu verschicken, wird von Januar an teurer: Das Bonner Dax-Mitglied verkündete am Freitag höhere Preise. Bereits vor drei Wochen hatte der weltweit größte Logistikkonzern mitgeteilt, dass die Tochter Deutsche Post das Briefporto zum Jahreswechsel anhebt. Wie stark das Unternehmen zulangen darf, hatte zuvor die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde bestimmt. Für Paketversender gibt es zudem zwei Neuerungen. Erstens unterscheidet DHL künftig stärker, ob der Kunde das Paket in der Filiale bezahlt oder online. Wer eine Inlandssendung online frankieren lässt, spart je nach Paketgröße zwischen 60 Cent und einem Euro. Bislang gab es solch eine Unterscheidung nur bei Paketen ins Ausland. Zweitens erhalten Verbraucher 20 Cent Rabatt, wenn sie als Adresse keine Straße, sondern eine Packstation angeben.