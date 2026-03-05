Tobias Meyer untertreibt gerne ein wenig. Der Chef des weltweit größten Logistikkonzerns DHL nennt das vergangene Jahr „durchaus interessant“ und erwartet, dass 2026 „interessant“ bleibe. Etwas aufgeregtere Gemüter in der Logistikbranche sprechen wohl eher von dramatischen Entwicklungen: Die sich ständig ändernden Zölle von US-Präsident Donald Trump belasten den Welthandel, die Dauerkrise in Deutschland dämpft die Nachfrage, und jetzt ist im Nahen Osten Krieg ausgebrochen. Frachtjets sind in der Region gestrandet, Containerschiffe wagen es nicht, durch die Straße von Hormus zu fahren.
LogistikDHL trotzt Iran-Krieg und Trumps Zöllen
Beim Bonner Dax-Mitglied sinken die Umsätze, doch der Gewinn steigt. Der weltweit größte Logistikkonzern will in der Golfregion investieren, mit den Konflikten dort könne die Firma umgehen, sagt Vorstandschef Meyer.
Handelskrieg:Warum DHL von Trumps Zollpolitik profitieren könnte
DHL ist das größte Logistikunternehmen der Welt. Firmenchef Tobias Meyer erklärt, wieso Trumps Handelskrieg dem Dax-Konzern sogar Zusatzeinnahmen beschert und warum die Globalisierung einfach weitergeht.
