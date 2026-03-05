Tobias Meyer untertreibt gerne ein wenig. Der Chef des weltweit größten Logistikkonzerns DHL nennt das vergangene Jahr „durchaus interessant“ und erwartet, dass 2026 „interessant“ bleibe. Etwas aufgeregtere Gemüter in der Logistikbranche sprechen wohl eher von dramatischen Entwicklungen: Die sich ständig ändernden Zölle von US-Präsident Donald Trump belasten den Welthandel, die Dauerkrise in Deutschland dämpft die Nachfrage, und jetzt ist im Nahen Osten Krieg ausgebrochen. Frachtjets sind in der Region gestrandet, Containerschiffe wagen es nicht, durch die Straße von Hormus zu fahren.