Die Angst vor einer sinkenden Nachfrage aus China wegen des Coronavirus belastet den Rohölpreis. Am Devisenmarkt rutscht das Pfund Sterling so stark ab wie noch nie in diesem Jahr.

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Im Abendhandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1058 Dollar und damit 0,3 Prozent weniger im Vergleich zum Freitagabend. Deutlich unter Druck stand der chinesische Yuan. Er verlor am Montag gegenüber dem amerikanischen Dollar fast 1,5 Prozent an Wert. Es war der erste Tag nach den verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest, an dem der Yuan auf dem chinesischen Festland wieder gehandelt wurde. Die außerhalb Chinas gehandelte Währung (Offshore-Yuan) hatte bereits in den Tagen zuvor erheblich unter Druck gestanden. Grund ist die rapide Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China.

Die Furcht vor einer sinkenden Nachfrage aus China wegen der Ausbreitung des Coronavirus belastete den Ölpreis. Die Notierung für ein Fass der Nordseesorte Brent fiel um drei Prozent auf 54,94 Dollar. Das war der niedrigste Stand seit einem Jahr. China ist der weltweit größte Ölimporteur, nachdem das Land 2016 die USA überholt hat. Jede Veränderung des Verbrauchs hat daher einen übergroßen Einfluss auf den globalen Energiemarkt. Das Land verbraucht rund 14 Millionen Barrel pro Tag - das entspricht dem Gesamtbedarf von zusammen genommen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Japan und Südkorea.

Das Pfund Sterling rutschte am Montag so stark ab wie noch nie in diesem Jahr. Es verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 1,3004 Dollar. Auslöser des Ausverkaufs seien die unversöhnlichen Töne im Vorlauf der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der britische Premierminister Boris Johnson hält sich an seine Taktik, mit einem Abbruch der Gespräche zu drohen, und die EU drängt auf die Umsetzung ihrer Forderungen. Der britische Premierminister Boris Johnson betonte, sein Land wolle sich künftig nicht mehr EU-Regeln unterwerfen.