17. Juni 2019, 18:34 Uhr Devisen und Rohstoffe Schwächelnder Dollar stützt den Euro

Enttäuschende Daten zur Konjunktur in den USA belasten den Greenback und helfen umgekehrt dem Euro. Derweil ist der Anstieg der Preise am Ölmarkt vorerst beendet.

Der Euro hat zu Beginn der Woche leicht an Wert gewonnen. Am frühen Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1234 Dollar und damit gut einen viertel US-Cent mehr als am Freitag. Grund für den Anstieg des Euro war eher eine Dollar-Schwäche wegen schwacher Konjunkturdaten aus den USA. So ist die Stimmung in der Industrie der Region New York im Juni regelrecht eingebrochen. Es war der stärkste jemals verzeichnete Rückgang. Auch ein Indikator für den amerikanischen Häusermarkt gab überraschend nach. Die Abschwächung der Weltwirtschaft schlägt zunehmend auch auf die USA durch. Dazu tragen laut Ökonomen auch die von den USA angezettelten Handelskonflikte bei. Zuletzt haben sich die Chancen einer Einigung zwischen den USA und China verringert. Eine weitere Eskalation mit zusätzlichen Strafzöllen erscheint daher denkbar. Mit Spannung erwartet werden daher die Zinsentscheidungen der US-Notenbank an diesem Mittwoch. Die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft beendete vorerst den jüngsten Anstieg der Rohölpreise. Ein Fass der europäischen Sorte Brent kostete mit 61,67 Dollar ein halbes Prozent weniger. Neben dem Streit zwischen den USA und China machten die wachsenden Spannungen mit Indien den Investoren zu schaffen. Die Regierung in Neu-Delhi hatte am Wochenende Vergeltungszölle gegen US-Waren verhängt und damit auf eine Entscheidung der USA von Anfang Juni reagiert, Indien bisherige Handelsvorteile zu entziehen.

Zuletzt waren die Ölpreise zeitweise deutlich gestiegen, nachdem zwei Tanker im Golf von Oman mutmaßlich attackiert wurden. Die USA und Saudi-Arabien beschuldigen Iran, der dies jedoch bestreitet. Mittlerweile scheint sich die Alarmstimmung am Erdölmarkt etwas gelegt zu haben. Die ölreiche Region am persischen Golf stellt zugleich ein Nadelöhr für einen erheblichen Teil des Öltransports per Schiff dar.