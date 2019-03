12. März 2019, 18:29 Uhr Devisen und Rohstoffe Pfund in Turbulenzen

Die Anleger am Devisenmarkt sind wegen des ungewissen Ausgangs der Brexitabstimmungen verunsichert. Der Kurs der britischen Währung schwankt daher stark, nachdem er in der Nacht deutlich zugelegt hatte.

Der ungewisse Ausgang der Abstimmungen im britischen Unterhaus über die Modalitäten beim Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) hat die britische Währung am Dienstag auf Berg- und Talfahrt geschickt. In der Nacht zum Dienstag hatte die britische Währung nach der jüngsten Vereinbarung zwischen Premierministerin May und der EU zunächst deutliche Gewinne verzeichnet. Im Vergleich zum Euro stieg sie zeitweise bis auf 1,1795 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2017. Bis zum Dienstagnachmittag bröckelte der Pfundkurs im Vergleich zum Vortag um ein Prozent ab auf 1,1586 Euro.

Händler begründeten das Auf-und-Ab am Devisenmarkt mit der Verunsicherung der Anleger. Zwar habe der britische Kabinettschef David Lidington am Montagabend gesagt, die Vereinbarung von May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verbessere den Ausstiegsvertrag und die dazugehörige politische Erklärung. "Dennoch scheint eine weitere Niederlage für Premierministerin May bei der heutigen Abstimmung nicht vom Tisch zu sein", warnten die Experten von der Landesbank Helaba. Mays juristischer Chef-Berater Geoffrey Cox wies zudem auf weiter vorhandene rechtliche Risiken hin.

Am Rohstoffmarkt zogen die Ölpreise weiter an. Ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 57,15 Dollar. Derweil kostete die europäische Sorte Brent mit 66,75 Dollar 0,3 Prozent mehr. Marktteilnehmer erklärten den Preisanstieg vor allem mit zwei Entwicklungen: Zum einen wurde auf die Absicht Saudi-Arabiens verwiesen, weiterhin deutlich weniger Erdöl zu fördern, als es im Rahmen des Ölkartells Opec eigentlich möglich wäre. Damit will das Land das Angebot knapp und die Preise hoch halten. Hinzu kommt die Energiekrise in Venezuela. Dort wird die Rohölförderung stark durch Stromausfälle beeinträchtigt.