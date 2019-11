Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Marke von 1,10 Dollar gehalten. Nur für eine kurze Zeit rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0996 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober ab. Am Abend wurde der Euro bei 1,1002 Dollar gehandelt. Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik in den USA konnten dem Devisenmarkt keine neuen Impulse geben. Trotz des anhaltenden Zollkonflikts peilt die Fed vorerst keine weiteren Zinssenkungen an. Die Aussichten für die Wirtschaft blieben grundsätzlich "günstig", sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch bei einer Anhörung vor einem Kongressausschuss. Zugleich bekräftigte er, die geldpolitische Haltung werde "wahrscheinlich angemessen bleiben". Dies gilt als Zeichen an Investoren und Politik, dass die Notenbank vorerst die Füße stillhalten will. Auch neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und in den USA konnten im Handelsverlauf keinen nennenswerte Kursbewegung auslösen. In Deutschland hatte sich die Inflation im Oktober weiter abgeschwächt und mit 1,1 Prozent die niedrigste Rate seit knapp drei Jahren erreicht. In den USA war die Inflation hingegen leicht gestiegen und hatte im Oktober bei 1,8 Prozent gelegen. Der chilenische Peso blieb angesichts der Massenproteste in dem Land unter Druck und wertete den fünften Handelstag in Folge ab. Der Dollar verteuerte sich im Gegenzug um mehr als zwei Prozent auf 796 Peso. In dem Land gehen derzeit Tausende auf die Straße, um von der Regierung Reformen einzufordern. Einer Umfrage zufolge rechnen Marktteilnehmer damit, dass die Zentralbank die Zinsen in diesem und im kommenden Jahr weiter senken wird, um die Wirtschaft zu stützen.

Der Ölpreis stieg. Für ein Barrel der europäischen Sorte Brent wurden am Abend 62,37 Dollar gezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent