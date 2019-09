Die Niederlage des britischen Premierministers Boris Johnson vor dem Obersten Gerichtshof hat den Kurs des Pfund Sterling in die Höhe getrieben. Die britische Währung verbesserte sich in er Spitze um 0,6 Prozent bis auf 1,2502 Dollar. Die Richter erklärten die von Johnson verfügte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig. Die Pause hatte in der Nacht zum 10. September begonnen und sollte eigentlich bis zum 14. Oktober dauern. Ende Oktober soll das Land bereits aus der Europäischen Union austreten. Nun rief der Parlamentspräsident John Bercow die Abgeordneten für Mittwoch zurück. "Die Ereignisse von heute bedeuten, dass eine Neuwahl wahrscheinlicher wird", sagte Artur Baluszynski, Chefanalyst beim Vermögensverwalter Henderson Rowe.

Der Euro legte nach der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex leicht zu. Die Gemeinschaftswährung notierte am Abend 0,1 Prozent höher bei 1,1003 Dollar. Die deutsche Wirtschaft hat ihren Abwärtstrend vorerst gestoppt. Die Stimmung in ihren Chefetagen hellte sich im September nach zuvor fünf Rückgängen in Folge erstmals wieder auf. "Der gestiegene Ifo-Index sei nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Die Handelskonflikte, der ungelöste Brexit-Prozess und die Umstellung vom Verbrennungs- auf den Elektromotor setzten der deutschen Wirtschaft massiv zu, dazu komme die politisch heikle Situation im Nahen Osten", meinte er weiter.

Am Rohstoffmarkt rückten Spekulationen auf eine geringere Nachfrage angesichts der Konjunkturabkühlung wieder in den Mittelpunkt. Die Sorgen um die saudiarabischen Öllieferungen nach den Angriffen auf wichtige Anlagen gerieten in den Hintergrund. Der Ölpreis gab nach. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 2,1 Prozent auf 63,46 Dollar, leichtes US-Öl kostete 1,5 Prozent weniger als am Montag.