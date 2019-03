11. März 2019, 18:50 Uhr Devisen und Rohstoffe Abstimmungsserie bremst Pfund

Die britische Währung kann ein wenig aufholen. Weitere Erholung ist allerdings ungewiss.

Das Pfund Sterling hat zu Wochenbeginn einen Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Die Unsicherheit wegen der geplanten Abstimmungsserie zum Brexit im britischen Unterhaus bremste die Erholung jedoch. Das Pfund verteuerte sich am Montag von 1,1586 Euro auf 1,1663 Euro. Seit Anfang des Monats hatte die britische Währung jedoch gut ein Prozent verloren.

"Kommt es nicht zu einem Deal in letzter Sekunde oder zu einer Verschiebung des Brexit, stünden der britischen Wirtschaft chaotische Zeiten bevor", warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi-Trader. Die Verhandlungen über eine Nachbesserung der Scheidungsvereinbarung befinden sich britischen Regierungskreisen zufolge in einer Sackgasse. An diesem Dienstag will Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Deal erneut zur Abstimmung stellen. Lassen ihn die Abgeordneten wieder durchfallen, sollen sie dann am Mittwoch entscheiden, ob Großbritannien ohne Vereinbarung über die künftigen Beziehungen am 29. März aus der EU ausscheiden soll. Spricht sich die Mehrheit - wie erwartet - auch dagegen aus, soll am Donnerstag eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit folgen. Ein Aufschub würde die Gefahr eines ungeregelten EU-Ausstiegs Großbritanniens nicht komplett bannen, warnte Volkswirt Kallum Pickering von der Berenberg Bank.

Der Goldpreis setzte nach einer kurzen Unterbrechung Ende letzter Woche den vorangegangen Abwärtstrend fort. Eine Feinunze des Edelmetalls verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 1291 Dollar. Am vergangenen Freitag hatte Gold nach enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten kurzzeitig wieder die Marke von 1300 Dollar überwunden. Wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten sich zuletzt viele Anleger aus dem "sicheren Hafen" Gold zurückgezogen, das hatte den Preis seit Mitte Februar um gut vier Prozent gedrückt.