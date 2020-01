Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage hat der Euro am Donnerstag nur geringfügig nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Abend bei 1,1096 Dollar, nach 1,1103 Dollar am Vortag.

Der britische Notenbankchef Mark Carney stimmte die Investoren auf die Möglichkeit einer Zinssenkung ein und schickte damit das Pfund Sterling auf Talfahrt. Auf einer Konferenz sagte Carney, die Währungshüter würden "relativ schnell" reagieren, falls sich eine anhaltende Schwäche der Wirtschaft abzeichnen sollte. Zugleich verwies er auf den relativ begrenzten Spielraum beim Leitzins, der derzeit bei 0,75 Prozent liegt. Das Pfund verlor zeiteise jeweils ein halbes Prozent auf 1,3033 Dollar beziehungsweise 1,1731 Euro. Die Bank von England könne vorsorglich die Zinsen senken, bevor zum Ende der Brexit-Übergangsfrist im Dezember stürmische Zeiten auf die Wirtschaft zukämen, sagte Andy Scott, Direktor bei dem Finanzdienstleister JCRA. Solange es aber nicht zu einer Rezession komme, sei es unwahrscheinlich, dass es eine ganze Reihe von Zinssenkungen geben werde.

Am Rohstoffmarkt zogen sich die Investoren aus Gold zurück. Das Edelmetallverbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1547,09 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Rohöl notierte ebenfalls schwächer. Am Rentenmarkt flogen Bundesanleihen aus den Depots. Dies hievte die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,220 Prozent von minus 0,258 Prozent. Die Investoren verlassen wieder die sicheren Anlagehäfen, die sie zuletzt im Zuge einer gefährlichen Zuspitzung der Iran-Krise angesteuert hatten, hieß es. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeichnete sich zuletzt eine vorsichtige Entspannung ab. So geht US-Vize-Präsident Mike Pence davon aus, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setzt. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump moderatere Töne angeschlagen.