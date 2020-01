Der Eurokurs ist am Donnerstag gefallen. Die Gemeinschaftswährung gab bis zum frühen Abend bis auf 1,1164 Dollar nach. Am Vortag hat. Marktteilnehmer begründeten die Euro-Verluste mit dem zu fast allen wichtigen Währungen gestiegenen Dollar. Der Greenback wird bei geopolitischer Verunsicherung oft als sicherer Hafen gesucht. Zum Jahreswechsel haben sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärft. Insgesamt verlief der Handel aber in ruhigen Bahnen. Nach wie vor ist der Handel dünn, da viele Händler noch im Urlaub sind. Die Kursausschläge fallen daher oft stärker aus.

In der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur warfen Anleger dagegen Anleihen aus ihren Depots, darunter auch Bundesanleihen. Die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China hatte den Appetit der Investoren auf sichere Anlagehäfen zuletzt gedämpft. Am 15. Januar soll es soweit sein, kündigte US-Präsident Donald Trump an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,152 Prozent. Das ist der höchste Stand seit sieben Monaten.

Hingegen ging die Gold-Rally weiter. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1526 Dollar je Feinunze. Damit summierte sich das Plus seit Weihnachten auf rund 50 Dollar. Offenbar hätten einige Investoren in Erwartung des traditionell positiven Kursverlaufs zum Jahresauftakt sich schon vor Silvester mit Gold eingedeckt, sagt Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst des Brokerhauses ActivTrades.

Dagegen gaben die Preis am Rohölmarkt etwas nach. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 65,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Zusammenstöße zwischen dem US-Militär und schiitischen Milizen im Irak wirkten sich derzeit noch nicht auf die dortige Ölproduktion aus, schrieben die Experten der Beratungsfirma JBC Energy.