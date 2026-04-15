Man könnte meinen, es sei für alle eine gute Nachricht: Nachdem bereits vor Monaten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) freudig verkündet hat, dass trotz der Preiserhöhung beim Deutschlandticket von 58 auf 63 Euro die meisten Nutzer dem Fahrschein treu bleiben, kommt nun auch eine Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums zu einem ähnlichen Ergebnis. „Das Deutschlandticket wirkt“, verkündete Minister Patrick Schnieder (CDU). Und mehr noch: Es bestehe „weiteres Potenzial, zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen“ – wenn man neben der Verlässlichkeit nur ein „attraktives Preisniveau“ und ein „gutes Angebot“ garantiere. Die Rede ist von einem möglichen Plus von 5,8 Millionen Abonnenten. Wichtig sei dafür außerdem die Reaktivierung früherer Kunden sowie ein konsequentes Marketing.