NahverkehrDas Deutschlandticket bleibt - und soll 2026 teurer werden

Ein Regionalzug fährt am Berliner Hauptbahnhof ein: Deutschlandticket-Besitzer können dieses und alle weiteren Nahverkehrsmittel mit ihrem Ticket nutzen.
Ein Regionalzug fährt am Berliner Hauptbahnhof ein: Deutschlandticket-Besitzer können dieses und alle weiteren Nahverkehrsmittel mit ihrem Ticket nutzen.

Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf einen neuen Preis für den Fahrschein geeinigt. Künftig soll er monatlich 63 Euro kosten. Die Frage ist nur: Ist das ein Bruch des Koalitionsvertrags?

Von Vivien Timmler, Berlin

Das Deutschlandticket bleibt - und es wird wohl teurer. Der Preis für den Fahrschein soll im kommenden Jahr von 58 auf 63 Euro steigen. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder bei einem Treffen in München geeinigt, wie die Süddeutsche Zeitung aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Fernverkehr
Geld her oder Züge weg

Die Bahn streicht schlecht ausgelastete IC-Verbindungen – und droht mit weiteren Kürzungen, falls der Bund seine Zusagen nicht einhält. Die Grünen kritisieren das in einem Papier scharf.

Von Vivien Timmler

