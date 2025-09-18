Nahverkehr Das Deutschlandticket bleibt - und soll 2026 teurer werden 18. September 2025, 15:04 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Ein Regionalzug fährt am Berliner Hauptbahnhof ein: Deutschlandticket-Besitzer können dieses und alle weiteren Nahverkehrsmittel mit ihrem Ticket nutzen. (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf einen neuen Preis für den Fahrschein geeinigt. Künftig soll er monatlich 63 Euro kosten. Die Frage ist nur: Ist das ein Bruch des Koalitionsvertrags?

Von Vivien Timmler, Berlin

