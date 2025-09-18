Das Deutschlandticket bleibt - und es wird wohl teurer. Der Preis für den Fahrschein soll im kommenden Jahr von 58 auf 63 Euro steigen. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder bei einem Treffen in München geeinigt, wie die Süddeutsche Zeitung aus Teilnehmerkreisen erfuhr.
NahverkehrDas Deutschlandticket bleibt - und soll 2026 teurer werden
Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf einen neuen Preis für den Fahrschein geeinigt. Künftig soll er monatlich 63 Euro kosten. Die Frage ist nur: Ist das ein Bruch des Koalitionsvertrags?
Von Vivien Timmler, Berlin
