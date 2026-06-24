Deutschland hat kaum natürliche Ressourcen. Wissen, gebündelt in Produktions-Know-how, oft auch dokumentiert und geschützt durch Patente, ist der wichtigste Rohstoff des Landes. Aber Deutschland ist dabei, viel von diesem Wissen zu verlieren. Von den 650 000 internationalen Patenten, die deutsche Unternehmen von 2000 bis 2022 angemeldet haben, gehören etwa 189 000 mittlerweile Eigentümern aus dem Ausland. Allein 11 300 Patente wurden in diesem Zeitraum von chinesischen Unternehmen aufgekauft. Das ergab eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.