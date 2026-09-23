Die Organisation schätzt die Lage in Deutschland erheblich rosiger ein als vor dem Sommer. Chefökonom Stefano Scarpetta sieht den Tankrabatt jedoch kritisch – und mahnt die Bundesregierung zu Reformen.

Zuletzt hat es mehrere überraschend gute Nachrichten über die deutsche Wirtschaft gegeben.

Gute Nachrichten sind in diesen Tagen für die Bundesregierung rar, deshalb kann sie sich vermutlich freuen über die Sätze, die nun aus Paris kommen. Stefano Scarpetta, Chefökonom der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sagt: „Wir haben für Deutschland eine deutliche Aufwärtsrevision vorgenommen.“