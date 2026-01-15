Zum Hauptinhalt springen

WachstumDrittes schlechtes Jahr für deutsche Wirtschaft

Lesezeit: 4 Min.

Die Produktionslinie für das E-Auto ID.3 von Volkswagen in Dresden.
Die Produktionslinie für das E-Auto ID.3 von Volkswagen in Dresden. (Foto: Jens Schlüter/AFP)

Die Deutschen sind verunsichert. Die Industrie ist in der Krise und ein durch Exporte getragene es Wachstum kaum noch möglich. Jetzt richten sich alle Blicke auf die Bundesregierung: Bringt sie die Wirtschaft wieder richtig ins Laufen?

Von Alexander Hagelüken

Der langersehnte Aufschwung ist 2025 erneut ausgeblieben. Die deutsche Wirtschaft wuchs nur um 0,2 Prozent, nachdem sie in den Jahren zuvor geschrumpft war, meldet das Statistische Bundesamt. Auch wenn es dieses Jahr durch Sondereffekte ein gewisses Wachstum geben dürfte, stellt sich nach drei Jahren Flaute die bohrende Frage: Wann kommt die deutsche Wirtschaft wieder richtig ins Laufen? Das ist auch politisch brisant: Dieses Jahr stehen wichtige Landtagswahlen an, die in Teilen rechtsextreme AfD punktet in Umfragen.

