Von Nils Heck

Wenn es um die Zukunft der deutschen Wirtschaft geht, schauen viele immer zu Volkswagen, Siemens oder anderen Großkonzernen wie Bayer, BASF und der Telekom. Der deutsche Mittelstand gerät dabei oft aus dem Blick, dabei ist er mindestens genau so wichtig wie die Großunternehmen. Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn aus dem Jahr 2021 zeigen, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fast 55 Prozent aller Mitarbeiter beschäftigen und mehr als 30 Prozent des gesamten Umsatzes in Deutschland erwirtschafteten. Wenn die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren den Wandel hin zu einer nachhaltigen Ökonomie schaffen will, dann müssen gerade diese Firmen massiv investieren – auch, mithilfe staatlicher Mittel. Denn der Umbau ist eben vor allem eins: teuer.