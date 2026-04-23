Man muss erst mal Geld ausgeben, wenn man welches verdienen will – die Erkenntnis ist zugegebenermaßen nicht neu. Der römische Dichter Titus Maccius Plautus soll das schon vor ungefähr 2200 Jahren in diese griffige Form gebracht haben. Viele deutsche Unternehmer und Manager des 21. Jahrhunderts aber scheinen es vergessen zu haben, mit einer ebenso absehbaren wie unangenehmen Konsequenz: Wo gestern nicht investiert wurde, gibt es heute keinen Gewinn.