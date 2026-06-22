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SZ-Nachhaltigkeitsgipfel„Der ‚Tankrabatt‘ war eine sehr schlechte Idee“

Lesezeit: 7 Min.

Gabriel Felbermayr leitet das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung und ist Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaft.
Gabriel Felbermayr leitet das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung und ist Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaft. Collage: SZ, Foto: Lorenz Mehrlich

Top-Ökonom Gabriel Felbermayr erklärt im Interview, warum die Regierung falsch auf die hohen Benzinpreise reagiert hat, wie chinesische E-Autos den Deutschen helfen und mit welchen Argumenten man AfD-Wähler für die Energiewende gewinnt.

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Gabriel Felbermayr ist der Neue im Sachverständigenrat für Wirtschaft. Seit März ist er dabei und hat mit seinen Kollegen jüngst sein erstes Gutachten vorgelegt, das nicht gerade positiv ausfiel fürs Land. Einen großen Teil seiner Karriere hat der Österreicher in Deutschland verbracht, bevor es ihn ins Heimatland zurückzog als Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er gilt als Konservativer im Kreis der Wirtschaftsweisen, doch das bedeutet nicht, dass er die Nostalgiebewegung zurück zu den fossilen Energien verstehen würde. Im Gegenteil, er warnt davor. Aus ökonomischen Gründen.

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