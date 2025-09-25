Die deutsche Wirtschaft erlebt dieses Jahr wieder eine Flaute, sagen fünf führende Forschungsinstitute voraus. Demnach wächst die Wirtschaftsleistung nur um 0,2 Prozent – praktisch gar nicht. Und das nach zwei schlechten Jahren, die die Bevölkerung verunsichert haben. Immerhin: Im kommenden Jahr können die Deutschen auf Besserung hoffen. Doch es ist ein Aufschwung mit Hindernissen. Vieles hängt von der Bundesregierung ab, die einen „Herbst der Reformen“ angekündigt hat.
KonjunkturprognoseDeutschland steht vor Aufschwung
Die Deutschen erleben 2026 endlich wieder Wachstum, so die Konjunkturforscher. Doch ohne grundlegende Reformen sei es damit bald vorbei. Sie schlagen einen Zwölf-Punkte-Plan vor. Denn Trumps Zölle schaden Deutschland stärker als bekannt.
