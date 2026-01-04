Leichte Einstiegsfrage für ein Quiz: Welche Ressourcen kann ein Land nutzen, wenn es nahezu keine natürlichen Rohstoffvorkommen hat? Na klar, die Kraft des Geistes, genauer gesagt: des Erfindergeistes. Man nehme dazu noch eine gute Portion Unternehmertum, Ingenieurskunst und Fleiß, und fertig ist das Erfolgsrezept für Deutschland.