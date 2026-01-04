Leichte Einstiegsfrage für ein Quiz: Welche Ressourcen kann ein Land nutzen, wenn es nahezu keine natürlichen Rohstoffvorkommen hat? Na klar, die Kraft des Geistes, genauer gesagt: des Erfindergeistes. Man nehme dazu noch eine gute Portion Unternehmertum, Ingenieurskunst und Fleiß, und fertig ist das Erfolgsrezept für Deutschland.
MeinungTechnologienSchluss mit der latenten Technikfeindlichkeit in Deutschland
Kommentar von Helmut Martin-Jung
Lesezeit: 2 Min.
Mehr Zukunft wagen, bitte! Nur wenn das Land offener gegenüber neuen Technologien ist, kann es den Anschluss an den Rest der Welt schaffen.
Lesen Sie mehr zum Thema