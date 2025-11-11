Deutschland als Urlaubsziel ist so gefragt wie nie: In den ersten drei Quartalen 2025 wurden 387,7 Millionen Übernachtungen gezählt – ein neuer Rekord, der den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr von 387,6 Millionen knapp übertrifft. Während die Inlandsnachfrage um 0,6 Prozent auf 323 Millionen Nächte stieg, verbrachten ausländische Gäste knapp drei Prozent weniger Nächte in Deutschland, insgesamt 64 Millionen. Das zeigen Zahlen über die ersten drei Quartale dieses Jahres, die das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlicht hat.

Auch im September, dem aktuellsten Monat der Auswertung, zeigt sich insgesamt ein positives Bild. Das Statistische Bundesamt verzeichnete 48,6 Millionen Übernachtungen, ein Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,4 Prozent auf knapp 41 Millionen zu, die von Besuchern aus dem Ausland sank allerdings gleichzeitig um 1,2 Prozent auf 7,8 Millionen.

Dass insgesamt weniger ausländische Gäste nach Deutschland gereist sind, lag auch an den fehlenden US-Amerikanern. Die Vereinigten Staaten sind traditionell der wichtigste Überseemarkt für den deutschen Tourismus – und umgekehrt eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen –, doch diese gegenseitige Faszination hat zuletzt deutlich nachgelassen. Von Januar bis August wurden hierzulande 1,96 Millionen Ankünfte von Gästen aus den USA gezählt, ein Rückgang von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Angespannte Stimmung unter deutschen Gastgebern

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) führt das vor allem auf das gesunkene Verbrauchervertrauen in den USA zurück. „Hinzu kommt, dass die Wechselkursentwicklung Reisen für Amerikaner nach Europa verteuert“, sagte die Vorsitzende des DZT-Vorstandes, Petra Hedorfer, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Luftfahrtbranche nennt darüber hinaus die Flugsicherungsgebühren in Deutschland als weiteren möglichen Faktor für den Rückgang der amerikanischen Übernachtungen. Für die kommenden Monate zeichne sich aber ein leicht positiver Trend bei den Flugbuchungen ab.

Auch deutsche Urlauber zeigen weniger Interesse an Reisen in die Vereinigten Staaten – trotz der für sie günstigeren Wechselkurse. Reiseveranstalter berichten von deutlichen Buchungsrückgängen, seitdem US-Präsident Donald Trump erneut im Weißen Haus sitzt. Laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) haben die USA in diesem Sommer fast ein Fünftel ihres mit deutschen Touristen erzielten Umsatzes verloren.

Die insgesamt gestiegenen Übernachtungszahlen für die deutschen Beherbergungsbetriebe zeigen zwar eine hohe Nachfrage, doch sie täuschen über die wirtschaftliche Situation der Branche hinweg. Bereits Anfang September warnte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), dessen wichtigstes Anliegen momentan eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie ist, dass der Branche das sechste Verlustjahr in Folge drohe. Der Verband untermauerte diese Ankündigung mit einer weiteren Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Demnach haben die Hoteliers und Gastronomen nach vorläufigen Ergebnissen im ersten Halbjahr 2025 real 15,1 Prozent weniger umgesetzt als im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Krise, die eine Zäsur für die Branche markierte. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die Preise seit 2020 um rund ein Drittel gestiegen. Dies liege an den stark gestiegenen Kosten, weshalb bei den Betrieben ohnehin weniger hängen bleibe, erklärt der Dehoga. Gleichzeitig seien die Kunden preissensibler geworden.

Trotz der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen ist die Stimmung unter den deutschen Gastgebern angespannt. Auch wenn ihre Häuser in einem Land liegen, das gerade sehr gefragt ist, blicken viele pessimistisch in die Zukunft. Laut einer Dehoga-Umfrage unter 4000 Betrieben aus ganz Deutschland befürchten fast 40 Prozent der Unternehmer, das Jahr 2025 mit Verlusten abzuschließen.

Mit Material von Reuters