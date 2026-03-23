Deutschland versteht sich als Nation der Tüftler und Erfinder. Immerhin stammen weltbewegende Erfindungen wie der Dieselmotor, die MP3-Datei und auch der Kaffeefilter aus dem Land. Doch zuletzt bekam das deutsche Selbstbild Kratzer: Erst im September 2025 flog Deutschland aus der Top-Zehn des Innovationsrankings der Vereinten Nationen, das einzelne Länder nach ihrer Innovationsfähigkeit bewertet. Im Oktober 2025 konstatierte Kanzler Friedrich Merz bei einer Rede, Deutschland sei „nicht mehr so innovationsstark“, wie es sein könnte. Schwindet der Erfindergeist also? Neue Zahlen des Europäischen Patentamtes zeichnen ein durchmischtes Bild.