Die Deutschen hatten sich schon daran gewöhnt: Viele Jahre lang blieb die Arbeitslosenzahl weit unter drei Millionen. Die Massenarbeitslosigkeit der 2000er-Jahre, als zeitweise mehr als fünf Millionen Menschen auf Jobsuche waren, schien gebannt. Doch die Konjunkturkrise seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Teuerungswelle hat etwas ins Rutschen gebracht. Die Zahl der Arbeitslosen stieg bereits vergangenes Jahr zeitweise über drei Millionen. Und so war es auch im Januar: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registriert 3,085 Millionen Jobsuchende, es ist ein starker Anstieg um 180 000 Menschen.