Die Deutschen hatten sich schon daran gewöhnt: Viele Jahre lang blieb die Arbeitslosenzahl weit unter drei Millionen. Die Massenarbeitslosigkeit der 2000er-Jahre, als zeitweise mehr als fünf Millionen Menschen auf Jobsuche waren, schien gebannt. Doch die Konjunkturkrise seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Teuerungswelle hat etwas ins Rutschen gebracht. Die Zahl der Arbeitslosen stieg bereits vergangenes Jahr zeitweise über drei Millionen. Und so war es auch im Januar: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registriert 3,085 Millionen Jobsuchende, es ist ein starker Anstieg um 180 000 Menschen.
In Deutschland gibt es wieder mehr als drei Millionen Arbeitslose
Die Zahl der Arbeitslosen steigt deutlich, wie es im Winter oft geschieht. So viele Jobsuchende gab es in einem Januar zuletzt 2014. Auch die Aussichten für das übrige Jahr sind nicht berauschend.
