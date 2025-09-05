Das wird so nix mehr: Das Krankenkassensystem ist grundlegend kaputt. Zeit für einen radikalen Neustart.

Es ist ja nicht so, als wäre das Elend eine Überraschung. Das Elend kommt immer um diese Jahreszeit, es ist begleitet von der immer gleichen Bestürzung und den immer gleichen Beteuerungen: Sehr bald, jetzt aber wirklich, sehr, sehr bald, werde die ganze Sache verbessert werden. Oder man werde die Verbesserung zumindest angehen. Wirklich. Sehr bald.