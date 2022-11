Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Gelegenheit war günstig, so günstig, dass man sie sich tatsächlich nicht entgehen lassen konnte. Schon lange hatte der Altenhilfeträger Dienste für Menschen (DfM) vorgehabt, sein in die Jahre gekommenes Pflegeheim im schwäbischen Weinstadt grundlegend umzubauen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern künftig jeweils eigene Zimmer bieten zu können. Nun kam noch eine Idee dazu: Wenn das Gebäude ohnehin aufgestockt und Wände versetzt werden müssen, was läge da näher, als es auch gleich wärmedämmen zu lassen und mit einer modernen Heizungsanlage auszustatten? Schließlich denken auch Sozialträger längst darüber nach, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.