Die USA beherrschen den Onlinemarkt für Konsumenten. Deutschland ist stark in der Produktion. Diese Stärke mit moderner Technologie wie KI zu verbinden, muss das Ziel des Landes sein. Doch dafür braucht es mehr Geld und mehr Tempo.

Man kann es natürlich auch so sehen wie Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. „Der nächste Schritt der industriellen Revolution des 21. Jahrhunderts findet bei uns in Bayern statt“, sagte er am Dienstag. Der Anlass: Die Deutsche Telekom baut in München ein Rechenzentrum für etwa eine Milliarde Euro, in dem etwa 10 000 „Blackwell“-Chips von Nvidia werkeln sollen. Jener US-Chipschmiede also, ohne die zurzeit kaum einer auskommt, der bei künstlicher Intelligenz entscheidend Boden gewinnen will.