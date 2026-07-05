Die Entwicklung am Arbeitsmarkt könnte man derzeit vielleicht so zusammenfassen: Es ist nicht so, dass es künftig keine Jobs mehr geben wird. Aber es werden andere Jobs sein. Zwei Trends beschäftigen Experten. Zum einen die künstliche Intelligenz, die möglicherweise dazu führen wird, dass Maschinen Arbeiten erledigen, die bisher von Menschen ausgeführt werden. Zum anderen der Fachkräftemangel, der gerade in Deutschland ein echtes Problem für viele Firmen geworden ist. Wer also bereit ist, Neues zu lernen, erhöht seine Chancen auf einen Arbeitsplatz, selbst wenn seine bisherige Tätigkeit nicht mehr gebraucht wird.