Dass TKMS einen Milliardenauftrag von Kanada erhalten hat, ist mehr als nur ein Milliardengeschäft. Es ist ein hoffnungsvolles Symbol für die neue Allianz der Mittelmächte.

Ist er nun kooperativ, der Mensch, oder ist er es nicht? Wäre man ein Evolutionsforscher, ließe sich dazu in den vergangenen Monaten allerlei Material im Rüstungssektor finden. Es wäre aber kein besonders vorteilhaftes Bild der Spezies, was dabei herauskäme. Das gemeinsame Kampfjetprojekt FCAS scheiterte an Egoismen einzelner Unternehmen. Das Panzerprojekt MGCS steht auch infrage. Und beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS trauen sich schon zwei Nachbarn nicht mehr über den Weg. Ist der Glaube an Kooperation also nur die naive Illusion einer schrumpfenden Anhängerschaft von Liberalen auf dieser Welt?