Das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha und der kanadische KI-Entwickler Cohere tun sich zusammen. Unter normalen Umständen wäre das allenfalls deshalb eine Meldung wert gewesen, weil Aleph Alpha mal als die deutsche Antwort auf Open AI und all die anderen großen KI-Unternehmen aus den USA galt. Aber die Umstände sind schon länger nicht mehr normal. Und so finden sich in der Bundespressekonferenz in Berlin neben den beteiligten Firmen, darunter auch Schwarz Digits, die IT-Sparte der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), auch der kanadische Digitalminister Evan Solomon und sein deutscher Amtskollege Karsten Wildberger ein. Sie feiern den Zusammenschluss als einen wichtigen ersten Schritt, sich unabhängiger zu machen von großen Anbietern aus den USA oder China. Zusammen ist man eben weniger allein.