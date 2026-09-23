Als „Tal des Todes“ beschreibt Rafael Laguna de la Vera den Weg zwischen den Forschungslaboren der Universitäten und dem Markt. Auf diesem Weg nämlich stürben in Deutschland jedes Jahr zahlreiche vielversprechende Projekte, die Technologieinnovationen von morgen hätten werden können. Denn zu oft breche die Finanzierung nach der Grundlagenforschung ab, zu risikoreich wären einzelne Projekte für Universitäten oder Privatinvestoren. Genau an dieser Stelle setzt Laguna de la Vera seit 2019 als Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) an, um mit staatlichem Geld aus Ideen marktfertige Produkte zu ermöglichen.

In seinem Vortrag bei den Munich Economic Debates vom Ifo-Institut und der Süddeutschen Zeitung ruft Laguna de la Vera zu mehr Unternehmergeist in Deutschland auf. Als ehemaliger Software-Unternehmer und Leiter der Bundesagentur Sprind wirbt er für den Mut, zu scheitern. Denn nur wer bereit ist zu scheitern, sei auch bereit für Innovation, findet er.

„Wir sind ein Land, das eigentlich nur Innovation kann“, sagt Laguna de la Vera. Deutschland hat kaum Bodenschätze, auch eine reine Landwirtschaftsnation sei es nicht. Aber um wirklich ein Innovationsstandort zu sein, fehle es in Deutschland zu oft an Optimismus. Zu eingeschossen sei man auf bereits Bestehendes, zu risikofeindlich für dringend benötigte Sprunginnovationen: also disruptive Technologien, die etwas radikal Neues schaffen und den Markt verändern. „Seit dem 19. Jahrhundert haben wir in Deutschland eigentlich bestehende Technologien inkrementell weiterentwickelt.“ Das habe lange funktioniert, doch mit der rasanten weltweiten Entwicklung, besonders in den Bereichen Deep-Tech und künstlicher Intelligenz, würde uns der Fokus auf alte Industrien und Technologien aufhalten. „Auf den alten Pfaden kommt man irgendwann intellektuell nicht weiter“. Deshalb brauche es Sprunginnovationen von Start-ups, die Laguna de la Vera mit seiner Agentur gezielt fördert.

Dafür schreibt die Behörde regelmäßig Wettbewerbe mit klarer Zielsetzung aus, um solche Herausforderungen wie „Langzeitenergiespeicher“ oder „Erkennungs- und Präventionssoftware für Deepfake“ im marktorientierten Wettbewerb zu lösen. Die Bundesagentur ist einzigartig in Deutschland und hält mit einem eigenen Freiheitsgesetz gewisse Sonderrechte, die sie besonders handlungsfähig macht. Ohne großen Bürokratieaufwand kann sie eigene Ziele setzen und ungewöhnlich direkt entscheiden, welche Projekte Forschungsgelder von drei bis 15 Millionen Euro bekommen. Eine Jury entscheidet, teilweise innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Bewerbung.

„Wir sind zu pessimistisch.“

Die Kriterien für eine Finanzierung seien dabei nicht streng: Die Grundlagen müssten stimmen und es dürfe keine elementaren Widersprüche geben; es müsse außerdem ein gewisses „Feuer“ bei den Bewerbern für ihre Idee zu sehen sein; und es bedürfe einer Vision, wie aus der Idee ein Produkt werden könne, das Auswirkungen auf den Markt haben könnte. Die Forschungsbereiche variieren dabei je nach ausgeschriebenem Wettbewerb. Doch besonderes Innovationspotenzial läge in den Bereichen Deep-Tech und KI, welche alle anderen Arbeitsbereiche verändern würden. Auch entstünden dort am ehesten „Unicorns“, also Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, bevor sie an die Börse gehen.

Laguna de la Veras Diagnose für Deutschland ist klar: „Wir haben den Glauben an den Fortschritt verloren. Wir sind zu pessimistisch.“ Dabei hätte das Land gute Forschungsanlagen und Institute. „Man kann hier gut gründen, wir sind ein freies Land.“ Auch die Stabilität des Rechtsstaates sei attraktiv, was vielen Unternehmern schmerzlich vor Augen geführt wurde durch das Regiment von Donald Trump in den USA. Und dennoch seien die USA ein Vorbild: Dort herrsche ein Wille, risikoreich zu investieren. „Wir müssen lernen, auf das Rennen zu setzen und nicht auf ein einzelnes Pferd“, sagt Laguna de la Vera. Deutschland versteife sich darauf, eine Auto- oder Stahlnation zu sein, statt eine Nation, die komplexe Technologien für alle möglichen Bereiche entwickelt. „Nur Innovationen lösen die Probleme dieser Welt“, und nur durch Investitionen in solche ließe sich in Deutschland die Wachstumskrise überwinden. „Dann sehen wir auch wieder andere Wahlergebnisse“, meint er.

Deutschland sei außerdem zu sicherheitsverliebt. „Wir sparen unglaublich viel und haben trotzdem kein Geld.“ Das Rentensystem sei ein gutes Beispiel. Darin würden große Mengen Geld „herumliegen“ und mit der Zeit von der Inflation „gefressen werden“. Dabei würde es laut Laguna de la Vera schon reichen, einen Bruchteil davon zum Beispiel in Innovation zu investieren, denn die würde sich lohnen, „selbst wenn nur zwei von hundert Projekten Erfolg haben“. Dafür bräuchte es ihm zufolge aber zunächst eine Kultur von Mut, Probleme neu anzugehen. „Das kann schon im Kindergarten anfangen.“ Kinder sollten lernen, selbst über Probleme nachzudenken und lösungsorientiert an die Welt heranzutreten. Sie sollten ermutigt werden, ihre Ideen in die Welt zu bringen. Denn nichts anderes sei der unternehmerische Geist.