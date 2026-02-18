Indien hat etwas, das Karsten Wildberger auch gerne hätte: Jugaad. Der Begriff aus dem Hindi bedeutet so viel wie „spontane, kreative Innovation“. Er beschreibt die Fähigkeit, trotz begrenzter Ressourcen unkonventionelle Lösungen für hochkomplexe Probleme zu finden. Die Inder sehen Jugaad weniger als Technik, sondern vielmehr als Geisteshaltung. Wer in der Lage ist zu improvisieren, kommt auch mit einfachen Mitteln sehr weit, so die Philosophie.
Künstliche IntelligenzZusammen sind sie weniger allein
Lesezeit: 3 Min.
Deutschland und Indien schließen einen „AI Pact“, um bei Künstlicher Intelligenz enger zusammenzuarbeiten. Aber können sie gegen die USA und China überhaupt bestehen?
Von Vivien Timmler, Delhi
Karsten Wildberger:Alles, nur kein normaler Minister
Die Entwicklung des Media-Markt-Managers Karsten Wildberger zur Hoffnung der Regierung überrascht – auch weil sich der Digitalminister nicht komplett dem Politikbetrieb anpasst.
Lesen Sie mehr zum Thema