Indien hat etwas, das Karsten Wildberger auch gerne hätte: Jugaad. Der Begriff aus dem Hindi bedeutet so viel wie „spontane, kreative Innovation“. Er beschreibt die Fähigkeit, trotz begrenzter Ressourcen unkonventionelle Lösungen für hochkomplexe Probleme zu finden. Die Inder sehen Jugaad weniger als Technik, sondern vielmehr als Geisteshaltung. Wer in der Lage ist zu improvisieren, kommt auch mit einfachen Mitteln sehr weit, so die Philosophie.