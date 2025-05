Von Stephan Radomsky

Was den einen erfreut, schmerzt den anderen, so ist es ja meistens. Die eigene Wohnung macht da keinen Unterschied: Während Mieter wie Kaufinteressenten stöhnen, wenn es wieder teurer wird, sprechen Banker von einer positiven Entwicklung. Aber zumindest die Fakten sind klar – und zeichnen gerade ein ziemlich eindeutiges Bild am Immobilienmarkt. Die Preise ziehen stark an, zu Jahresbeginn lagen sie deutlich über dem Niveau von vor einem Jahr, wie die jüngste Auswertung des Verbands der Pfandbriefbanken (VDP) zeigt. Und zwar über alle Kategorien hinweg.