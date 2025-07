Erfasst wurden Arbeitsunfähigkeitstage wegen Hitzschlags, Sonnenstichs, Hitzeerschöpfung und ähnlicher Diagnosen. Die vom Ministerium vorgelegte Statistik zeigt, dass diese Krankheitstage von Jahr zu Jahr schwanken, je nach Temperaturen. So lagen die Hitzefehltage 2021 nur bei knapp 32 400, im Jahr darauf bei mehr als 71 000. Insgesamt zeigt die Kurve seit 2015 aber nach oben.

Linken-Politiker Ince nannte die Zahlen erschreckend. „Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung handelt“, sagte er. „Hitzeschäden am Arbeitsplatz können verhindert werden. Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten schützen.“ Nötig sei eine Reform der Arbeitsstättenverordnung und eine Pflicht zu konkreten Hitzeschutzmaßnahmen. Nötigenfalls müsse es ein Recht auf verkürzte Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich geben, forderte Ince.

Das Sozialministerium teilte auf seine Frage mit, dass die Überarbeitung der entsprechenden Regeln „Gegenstand des aktuellen Arbeitsprogramms“ des zuständigen Gremiums im Ministerium sei. Ein Zieldatum wurde nicht genannt.

Von Hitzefolgen am Arbeitsplatz sind Männer viel häufiger betroffen als Frauen. 2023 hatten Männer deswegen 63 145 Fehltage. Bei Frauen waren es mit 29 577 weniger als die Hälfte davon. Männer arbeiten häufiger in körperlich anstrengenden Berufen draußen, so etwa im Straßen- oder Wohnungsbau.

Grüne fordern Hitzefrei-Regelungen am Arbeitsplatz

Die grüne Bundestagsfraktion bringt Hitzefrei für Arbeitnehmer ins Spiel: In einer Beschlussvorlage des Fraktionsvorstandes, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, heißt es: „Wir wollen, dass Arbeitgeberinnen und -geber ab 26 Grad am Arbeitsplatz Maßnahmen ergreifen müssen, die dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten dienen.“ Dazu könnten etwa angepasste Arbeitszeiten, längere und bezahlte Pausen sowie Sonnenschutz zählen – aber auch Ventilatoren oder die kostenlose Bereitstellung von Getränken. „Kommen Arbeitgebende dieser Verpflichtung zum Hitzeschutz nicht in angemessener Weise nach, müssen die Arbeitnehmenden ein Recht auf Hitzefrei haben. Das gebietet der Gesundheitsschutz, dieses individuelle Recht wollen wir gesetzlich verankern“, steht laut RND in dem Papier.