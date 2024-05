Von Helmut Martin-Jung

Bürokratie-Masochismus, wenn es eine solche psychische Störung gäbe, könnten Betroffene zum Beispiel ein Haus zum Vermieten bauen und darauf eine Photovoltaikanlage installieren. Was dann folgt, ist eine Bürokratie-Orgie, die heranreicht an den Passierschein A38 aus dem Zeichentrick-Klassiker "Asterix erobert Rom". Würde jemand auf subtile Weise verhindern wollen, dass Vermieter Solaranlagen installieren - so in etwa würde es funktionieren.