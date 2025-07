Deutschland investiert pro Kopf 198 Euro in die Bahn-Infrastruktur - ein sprunghafter Anstieg. Wird nun also doch alles gut?

Von Vivien Timmler, Berlin

Deutschland investiert so viel in die Schieneninfrastruktur wie nie zuvor. 198 Euro pro Kopf steckte der deutsche Staat im vergangenen Jahr in Deutschlands Gleise, Weichen und Oberleitungen. Das geht aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens SCI Verkehr im Auftrag des Verbands Allianz pro Schiene hervor. „Das ist eine gigantische Steigerung von 74 Prozent innerhalb eines Jahres“, sagt Geschäftsführer Dirk Flege.