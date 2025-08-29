Paypal war der wunde Punkt: Die Panne bei dem Dienstleister, den etwa 30 Millionen Deutsche online oder per Handy-App zum Bezahlen nutzen, machte bewusst, wie abhängig Deutschland von dem Unternehmen aus den USA ist. Plötzlich blockierten deutsche Banken Zahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe – aus Sicherheitsgründen.
Europas SouveränitätDer Paypal-Schock und die digitale Abhängigkeit
Trump, die Diskussion um digitale Souveränität und schließlich die Paypal-Panne: Sie ließ Millionen Menschen diese Woche spüren, wie sehr Deutschland auf Dienste von US-Tech-Konzernen angewiesen ist. Die Wege aus der Abhängigkeit sind steinig.
Von Jannis Brühl und Helmut Martin-Jung
