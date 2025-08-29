Europas Souveränität Der Paypal-Schock und die digitale Abhängigkeit 29. August 2025, 15:25 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Vertrauen erschüttert: Die App des US-Zahlungsdienstleisters Paypal, zu sehen auf einem Smartphone. (Foto: IMAGO(2); Collage: SZ)

Trump, die Diskussion um digitale Souveränität und schließlich die Paypal-Panne: Sie ließ Millionen Menschen diese Woche spüren, wie sehr Deutschland auf Dienste von US-Tech-Konzernen angewiesen ist. Die Wege aus der Abhängigkeit sind steinig.

Von Jannis Brühl und Helmut Martin-Jung

