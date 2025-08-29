Zum Hauptinhalt springen

Europas SouveränitätDer Paypal-Schock und die digitale Abhängigkeit

Lesezeit: 3 Min.

Vertrauen erschüttert: Die App des US-Zahlungsdienstleisters Paypal, zu sehen auf einem Smartphone.
Vertrauen erschüttert: Die App des US-Zahlungsdienstleisters Paypal, zu sehen auf einem Smartphone. (Foto: IMAGO(2); Collage: SZ)

Trump, die Diskussion um digitale Souveränität und schließlich die Paypal-Panne: Sie ließ Millionen Menschen diese Woche spüren, wie sehr Deutschland auf Dienste von US-Tech-Konzernen angewiesen ist. Die Wege aus der Abhängigkeit sind steinig.

Von Jannis Brühl und Helmut Martin-Jung

Paypal war der wunde Punkt: Die Panne bei dem Dienstleister, den etwa 30 Millionen Deutsche online oder per Handy-App zum Bezahlen nutzen, machte bewusst, wie abhängig Deutschland von dem Unternehmen aus den USA ist. Plötzlich blockierten deutsche Banken Zahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe – aus Sicherheitsgründen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite