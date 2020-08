Auch dieses Haus an der Schlesischen Straße in Berlin gehört dem Konzern Deutsche Wohnen.

Von Tobias Bug

Lorena Jonas, 30, weiß-türkis gefärbte Haare, dunkle Kleidung, tritt ans Mikro. Die Demonstranten applaudieren artig. Im Hintergrund sieht man das Ufer des Landwehrkanals, die Nachmittagssonne über dem Haus am Maybachufer 6 scheint Jonas ins Gesicht. "Wir wollen Rekommunalisierung", sagt sie, und dann, ohne Luft zu holen: "Denn Wohnen ist keine Ware, sondern ein Grundrecht!" Jetzt kommt Lorena Jonas, Sprecherin für das Mieterbündnis "23 Häuser sagen Nein", so richtig in Fahrt: "Wir gehen gegen den Verkauf unserer Häuser an die Deutsche Wohnen vor!"