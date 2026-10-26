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Betrug an PatientenDas Geld war für Erkrankte gedacht. Er machte sich damit ein schönes Leben

Lesezeit: 6 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Der Ex-Geschäftsführer der Parkinson-Vereinigung hat viele Millionen Euro aus dem Verein abgezwackt und damit zum Beispiel private Urlaube mit seiner Assistentin bezahlt. Jetzt wurde er zu Schadenersatz verurteilt.

Von Markus Grill und Nils Heck, Köln

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Es ist der größte Skandal bei einer Patientenvereinigung in der Bundesrepublik Deutschland: Der ehemalige Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Mehrhoff hat über Jahrzehnte hinweg mehrere Millionen Euro aus der Deutschen Parkinson-Vereinigung (DPV) abgezwackt und sich und seiner Assistentin sowie deren Verwandten ein Leben im Luxus ermöglicht. Erst 2023 flog die Affäre auf, stürzte die Parkinson-Vereinigung fast in die Insolvenz – und führte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die mittlerweile Anklage gegen Mehrhoff erhoben hat. Einen Termin für die Verhandlung gibt es zwar noch nicht.

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