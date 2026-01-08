Wer offenbar mal wieder nicht mitgekriegt hat, dass alles den Bach runtergeht: Jesus Christus. „In der Welt habt ihr Angst“, sagt er laut Johannes-Evangelium und beschreibt damit durchaus treffend das Gefühl vieler Menschen Anfang 2026. Jesus sagt aber auch, sofort danach: „Lasst euch nicht entmutigen.“ Also: Ja, einiges im Argen, und es scheint erst mal noch schlimmer zu werden. Aber: Warum nicht anpacken? Mithelfen – und zwar in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm, ja vielleicht sogar besser wird?
Essay von Jürgen Schmieder, Los Angeles
Warum nur sind die Kalifornier dauernd so schrecklich optimistisch? Weil es das Leben erträglicher macht. Das zeigt der Jahrestag der Waldbrände in Los Angeles. Die Deutschen könnten sich einiges davon abschauen.
