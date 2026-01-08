Wer offenbar mal wieder nicht mitgekriegt hat, dass alles den Bach runtergeht: Jesus Christus. „In der Welt habt ihr Angst“, sagt er laut Johannes-Evangelium und beschreibt damit durchaus treffend das Gefühl vieler Menschen Anfang 2026. Jesus sagt aber auch, sofort danach: „Lasst euch nicht entmutigen.“ Also: Ja, einiges im Argen, und es scheint erst mal noch schlimmer zu werden. Aber: Warum nicht anpacken? Mithelfen – und zwar in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm, ja vielleicht sogar besser wird?