Ein Stahlarbeiter prüft Roheisen am Hochofen 8 auf dem Werksgelände in Duisburg. Der deutschen Industrie sind im Juli deutlich mehr Aufträge weggebrochen als erwartet.

Der deutschen Industrie sind zu Beginn der zweiten Jahreshälfte die Aufträge so stark weggebrochen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft schrumpfte im Juli um 11,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Einen kräftigeren Rückgang gab es zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im April 2020. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von vier Prozent gerechnet. Im Juni (+7,6 Prozent) und im Mai (+6,2 Prozent) hatte es noch kräftige Zuwächse gegeben, für die vor allem Großaufträge sorgten - zuletzt insbesondere aus der Luft- und Raumfahrtbranche. Diese fielen diesmal weg. Im weniger stark schwankenden Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von Mai bis Juli um 3,1 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. "Eine nachhaltige Belebung der Industriekonjunktur lässt sich daraus angesichts des eingetrübten Geschäftsklimas und der schwachen Weltkonjunktur aber nicht ableiten", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Die Bestellungen aus dem Inland gaben im Juli um 9,7 Prozent zum Vormonat nach.

Steigende Zinsen und hohe Energiepreise dämpfen derzeit die Nachfrage der heimischen Wirtschaft. Die Auslandsnachfrage nahm sogar um 12,9 Prozent ab, die aus der Euro-Zone dabei um 4,1 Prozent. Rückgänge verzeichneten im Juli insbesondere die Bereiche EDV und optische Geräte (-23,6 Prozent), elektrische Ausrüstungen (-16,7 Prozent) sowie der Maschinenbau (-8,7 Prozent). Dagegen stiegen die Auftragseingänge im Bereich Kfz und Kfz-Teile (+2,7 Prozent), in der Chemiebranche (+0,5 Prozent) und in der Metallerzeugung (+1,0 Prozent). Der reale Umsatz im verarbeitenden Gewerbe fiel im Juli um 1,0 Prozent niedriger aus als im Vormonat. Im Juni hatte es einen Rückgang von 1,4 Prozent gegeben.

Schlechte Stimmung bei deutschen Großhändlern

Auch bei den deutschen Großhändlern herrscht Verbandsangaben zufolge schlechte Stimmung. In einer Umfrage von Juli und August unter 530 Unternehmen hätten 63 Prozent der befragten Firmen angegeben, für den Außenhandel 2023 eine rückläufige oder sogar stark rückläufige Tendenz zu sehen. Nur sechs Prozent rechnen mit einer besseren oder wesentlich besseren Entwicklung. 31 Prozent erwarten keine Veränderung. "Das sind alarmierende Werte", sagte der Präsident des Großhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura, am Mittwoch zu Journalisten. Die Werte seien deutlich negativer als im Vorjahr. In absoluten Zahlen werde der Außenhandel in diesem Jahr bestenfalls stagnieren, so Jandura. Nächstes Jahr sei noch schwer abzuschätzen, mindestens das erste Quartal werde aber auch schwierig. "Uns fehlen im Moment die Impulse." Aktuell hinterlasse die schwache Konjunktur in China, Asien und Südamerika Spuren. Der BGA kritisierte zudem eine noch immer zu starke Bürokratie in Deutschland.