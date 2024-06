In den USA hingegen sei alles privat, dort sei der Wirtschaft egal, „welcher alte Mann Präsident werde“. Dort sage man einfach, so krächzt Weimer in das Mikro: „Wir als Unternehmer, wir führen das Land.“

Das Video der Veranstaltung beim CSU-dominierten Wirtschaftsbeirat Bayern ist auf vielen Ebenen verstörend. Man kann zunächst einmal nur hoffen, dass Weimers Kollegen in den Dax-Vorstandsetagen nicht heimlich ebenso denken. Dass Weimer inzwischen eine Art Sonderling ist, ein Vorstandschef, dessen Amtszeit zur Neige geht und der sich eben zunehmend im Ton vergreift. Man kann also nur hoffen, dass es stimmt, was die meisten seiner Managerkollegen öffentlich sagen, zuletzt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes: Dass ihnen die Demokratie ebenso wichtig ist wie die soziale Marktwirtschaft. Dass in Deutschland jeder Bürger, jede Bürgerin eine Stimme hat und dass es in diesem Land eben nicht heißt: Das Geld regiert.

Die nun bekannt gewordene Rede (gehalten hat er sie im April) offenbart nämlich in erster Linie ein krudes Demokratie-Verständnis. Theodor Weimer hat womöglich die Bodenhaftung verloren. Seine Botschaft ist: Das Großkapital wird es für euch kleine Leute schon richten, solange unsere Dienstwagen endlich wieder richtig groß sein dürfen (das hat er dort ernsthaft auch gefordert). Ein paar Brotkrümel lassen wir als verantwortungsvolle Unternehmer euch schon noch übrig, damit ihr nicht auf die Barrikaden geht. Demokratischen Wahlen müssen wir uns – zum Glück – nicht stellen. Wir haben unser Old-Boys-Network, unsere Kumpels in den Chefetagen, die Weimer nicht müde wird aufzuzählen, („der Uli“ – gemeint: Hoeneß, „der Ola“ – Källenius, „der Wolfgang und ich“ – Schäuble).

Dieser Sound ist nicht nur bedenklich, er ist auch zum Fremdschämen. Etwa, weil Weimer gar kein Unternehmer ist, auch wenn er immer wieder großspurig von „seinem“ Unternehmen Deutsche Börse redet. Die Deutsche Börse gehört ihren Aktionären, nicht aber Theodor Weimer, auch wenn er ein paar Aktien hält. Dass er je ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hätte, dafür ins Risiko gegangen wäre, ist hingegen nicht bekannt. Er war Berater, Banker und führt nun als angestellter Manager ein Unternehmen, das auskömmliche Margen aus einer Quasi-Monopolstellung bezieht.

Bedenklich auch seine Einlassungen zur deutschen Autoindustrie: BMW mache nur fünf Milliarden Gewinn und werde mit 20 Milliarden Euro an der Börse bewertet, jammert Weimer. Was leider nicht stimmt. BMW wird an der Börse derzeit mit 58 Milliarden Euro bewertet und erwirtschaftete 2023 einen Vorsteuergewinn von 17 Milliarden Euro. Weimer untermauert seine Argumente hier mit falschen Zahlen.

Völlig verwirrend wird es schließlich, als er zu einem Loblied auf die „Private Economy“ in den USA ansetzt („der Staat wird’s nicht richten“). Nur um drei Atemzüge weiter ausgerechnet den Inflation Reduction Act zu loben – das Programm, mit dem die Regierung von US-Präsident Joe Biden klimafreundliche Investitionen mit mehreren Hundert Milliarden Dollar staatlich (!) fördert. Es ist das Paradebeispiel eines Staates, der massiv investiert. Nicht so „private“ also.

Ein Manager darf politisch Stellung beziehen und muss nicht sämtliche Äußerungen von der PR-Abteilung schleifen lassen, auch nicht Kritik an der Regierung. In letzter Zeit haben sich viele wichtige Stimmen aus der Wirtschaft konstruktiv eingebracht und den Menschen mit brauchbaren Lösungsvorschlägen Orientierung gegeben.

Klartext ist also gewünscht. Aber wenn schon Klartext, dann sollte er bitte über Polemik und Halbwahrheiten hinausgehen.