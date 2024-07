Neulich, es war kurz vor der Europawahl, wurde Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer plötzlich bundesweit bekannt. Bereits im April hatte er beim unionsnahen Wirtschaftsbeirat in München eine Rede über den Standort Deutschland gehalten, die aber erst im Juni im Netz die Runde machte. Es war ein Rundumschlag gegen die Ampelregierung („Deutschland verkommt zum Ramschladen“ und sei „auf dem Weg zum Entwicklungs­land“). Er bekam Applaus aus der Union und den Reihen der AfD. Am Finanzplatz Frankfurt hingegen und in der Belegschaft der Börse kam die Rede nicht überall gut an. Sogar im Aufsichtsrat der Börse hatten die Einlassungen für Stirnrunzeln gesorgt, auch wenn man sich dort nicht offiziell äußert. Selbst im Intranet des Konzerns gab es einige kritische Kommentare, auch mit Klarnamen.

An diesem Mittwoch erklärte sich der Deutsche-Börse-Chef nun erstmals persönlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung. Er hielt eine längliche Rede, so berichten es Teilnehmer übereinstimmend, in der es nicht nur um die Weltlage ging und um die Fortschritte der Börse, sondern auch um das, was seit Juni unter „Weimers Wutrede“ firmiert.

Tatsächlich, so gestand er laut Konzerninsidern ein, sei es eine „zu lässige Bierzeltrede“ gewesen. Vom Tenor her würde er es vielleicht nicht mehr so machen, aber in der Substanz? Da würde er wenig Abstriche machen. Er sei aber eben Klartexter und traue sich etwas, es sei aber abgefilmt worden, was wiederum digital gestellt worden sei. Er habe er auch ganz viele lobende Zuschriften bekommen.

Die Sache sei „viral zusammengeschnitten“ worden

Man möchte sagen: Kein Wunder, dass es Applaus gab, schließlich hatte er mit der Rede durchaus Bierzelt-Niveau erreicht, wie die Financial Times notiert hatte. Zu seinen Treffen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck meinte er damals: „Es ist eine schiere Katastrophe.“ Die Börse bezeichnete er nicht nur als „sein Unternehmen“, sondern die Mitarbeiter auch als seine „Burschen und Mädels“. Einiges klang sogar rassistisch, wie eine Äußerung im Frage- und Antwort-Teil der Veranstaltung: Man brauche zwei Inder, um einen Inder in Arbeit zu bekommen.

Diese wohl besonders problematische Aussage griff sich Weimer nun auch aus den strittigen Themen heraus. Die Aussage sei leider aus dem Zusammenhang gerissen worden, worüber er sich sehr ärgere. Schließlich sei die Börse unter ihm ein diverses Unternehmen geworden. Er habe gemeint, dass Mitarbeiter in Indien viel Auswahl hätten und schnell wieder kündigen würden. Tatsächlich hatte er an dieser Stelle der Veranstaltung in München auch etwas über IT-Dienstleistungen im Ausland referiert, allerdings blieb unklar, was er sagen wollte.

Was hängen bleibt: Schuld sind offenbar die anderen. Die Sache sei „viral zusammengeschnitten“ worden, von der Bild-Zeitung aufgegriffen worden, dann habe er sich wie ein Spielball gefühlt, erklärte Weimer den Mitarbeitern. Er habe sich auch über die rechten Trolle geärgert, die draufgesprungen seien. Sollte er jemanden verletzt haben, täte es ihm leid, aber: Er sei halt ein Typ, der Klartext redet.

Eine Sprecherin der Börse bestätigte, dass Weimer auf Einladung des Betriebsrates wie jedes Jahr auf der Betriebsversammlung eine Rede zum Unternehmen gehalten habe. „Dabei ist er auch proaktiv auf das Aufregerthema der vergangenen Wochen eingegangen.“ Er habe für Fragen zur Verfügung gestanden. Aus Kreisen des Betriebsrates hieß es, man sei froh, dass er die Rede proaktiv angesprochen habe. Andere Teilnehmer sagten, sie hätten eine ehrliche Entschuldigung vermisst.