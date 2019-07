7. Juli 2019, 17:33 Uhr Deutsche Bank Mit letzter Kraft

Die Deutsche Bank streicht 18000 Stellen und organisiert sich komplett neu. Der Umbau kostet Milliarden und wird das Institut auf Jahre beschäftigen.

Von Jan Willmroth , Frankfurt

Getrieben von der Ungeduld der Investoren trat Christian Sewing Ende Mai ans Rednerpult in der Frankfurter Festhalle und machte ernst. Die Fusion mit der Commerzbank war am Tag der Hauptversammlung gerade seit vier Wochen abgesagt, im Raum stand der Vorwurf, die Deutsche Bank habe keinen Plan B, wie es weitergehen soll. Was würde Sewing also anbieten? Von seiner Rede blieb vor allen ein Satz hängen, der seither immer wieder zitiert wird: Man sei "zu harten Einschnitten bereit". Man müsse, sagte Sewing, "noch rascher und radikaler umbauen".

Gesagt, getan. Anfangs noch skeptisch beobachtet, wurden die Andeutungen in den vergangenen Tagen konkret, als immer mehr Details öffentlich wurden. In einer Sitzung an diesem Sonntag segnete der Aufsichtsrat den radikalsten Umbau ab, den die Deutsche Bank seit Jahrzehnten erlebt hat. Es sollen 18 000 Vollzeitstellen abgebaut werden, das Investmentbanking wird zerschlagen, Bilanzaktiva im Wert von 74 Milliarden Euro landen in einer eigenen Einheit, Geschäftsbereiche und Zuständigkeiten im Vorstand werden neu sortiert.

7,4 Milliarden Euro koste das bis 2022, für das laufende und kommende Jahr soll die Dividende gestrichen werden, teilte die Bank am Sonntag mit. Alles zusammen wirkt jetzt, da das ganze Paket bekannt ist, wie eine gefährliche Notoperation, zu der es aus Sicht der Chefärzte aber keine Alternative mehr gibt. Das Vorhaben ist so komplex wie die Bank, aber die Logik ist einfach: Sewing will unprofitable Geschäftsbereiche mit stark schwankenden Einnahmen nicht mehr weiter mitschleppen. Was sich nicht allein trägt, wird abgesägt - so wie der Aktienhandel, aus dem sich die Bank ganz zurückziehen wird.

Prominente Manager verlieren ihren Job oder gehen freiwillig. Frank Strauß, früher Chef der Konzerntochter Postbank und seit 2017 Vorstand für den Bereich Privat- und Firmenkunden, tritt Ende Juli ab. Regulierungsvorstand Sylvie Matherat, deren Abgang eine Frage der Zeit war, verlässt die Bank ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. Matherat war bei den Aufsichtsbehörden in Ungnade gefallen; spätestens nachdem die Bankenaufsicht Bafin einen Sonderbeauftragten für die Geldwäscheprävention ins Haus schickte, galt sie als gefährdet. Investmentbanking-Chef Garth Ritchie hatte bereits am Freitag seinen Rücktritt zum Ende des Monats bekanntgegeben. Der Top-Verdiener im Vorstand bleibt der Bank bis November als Berater erhalten und kann etwa elf Millionen Euro an Abfindungen erwarten.

Für das neu strukturierte Investmentbanking zeichnet Konzernchef Christian Sewing in Zukunft selbst verantwortlich. Unterhalb des Vorstands bestellt er zwei loyale Gefolgsleute für das operative Geschäft. Stefan Hoops wird den neu zugeschnittenen Bereich "Transaktions- und Unternehmensbank" leiten, der sich vor allem an die Schatzmeister von Unternehmen richtet. Mark Fedorcik, der bisherige Co-Chef der Investmentbank unter Ritchie, soll den Rest der Sparte steuern.

Vor allem am lukrativen Geschäft mit Fusionen, Übernahmen und Börsengängen, aber auch am Handel mit Unternehmensanleihen und am Devisenhandel will die Bank festhalten. Zielgruppe dafür: Konzernchefs und Finanzvorstände. Damit wird die Investmentbank, deren Bilanzsumme drastisch schrumpft, also strenger nach Kundengruppen ausgerichtet. Das Geschäft mit privaten und vermögenden Kunden wird künftig Sewings Stellvertreter Karl von Rohr zugeordnet. Unter ihm installiert die Bank nach SZ-Informationen den früheren Allianz-Deutschlandchef Manfred Knof.

Christiana Riley, bisher Finanzchefin der Unternehmens- und Investmentbank, soll im Vorstand künftig für Nord- und Südamerika zuständig sein. Als neuer IT-Vorstand soll der frühere SAP-Vorstand Bernd Leukert die Digitalisierung des Instituts voranbringen. Die Bereiche von Matherat übernimmt Risikovorstand Stuart Lewis zusätzlich. Rechtsvorstand und Ansprechpartner für die Aufsicht wird ein Mann, über den noch zu sprechen sein wird. Stefan Simon, Jahrgang 1969, Rechtsanwalt aus dem Rheinland mit Kanzleisitz in Zürich, Experte für Gesellschaftsrecht. Er zog auf Geheiß der beiden Großaktionäre aus der katarischen Herrscherfamilie Al-Thani vor drei Jahren in den Aufsichtsrat ein. Dort leitet er den Integritätsausschuss, der unter anderem die diversen Skandale der Vergangenheit aufarbeitet. Mit seinem Wechsel in den Vorstand haben die mächtigsten Aktionäre Durchgriff auf das operative Geschäft. Der Finanzinvestor Cerberus berät den Vorstandschef in Strategiefragen; der Al-Thani-Vertraute Stefan Simon hält Kontakt zu den Aufsehern.

Was Sewing der Bank verordnet, wird jedenfalls sehr teuer: Den Großteil der Belastungen - 5,1 Milliarden Euro - will die Bank noch in diesem Jahr verbuchen. Aus den laufenden Einnahmen ist das kaum zu finanzieren. Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,7 Prozent steht die Deutsche Bank im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern in der Spitzengruppe. Das könnte sich bald ändern: Im Zuge des Umbaus soll das Mindestziel für die Kapitalquote von 13 auf 12,5 Prozent abgesenkt werden. Abbau und Umstrukturierung will die Bank finanzieren, ohne die Aktionäre um frisches Kapital zu bitten.

Experten halten das Programm für ambitioniert. Die Toleranzschwelle für Fehler sei sehr niedrig, sagt Christian Scarafia von der Ratingagentur Fitch. "In einem solchen Fall muss der Rest der Bank funktionieren. Sie müssen sehr klar machen, wie und wo die restliche Bank wachsen soll", sagt er. Das ist der Schönheitsfehler: Nach einer überzeugenden Wachstumsgeschichte klingt das alles nicht. Der Wettbewerb auf dem Heimatmarkt bleibt sehr hart, und ein Abschwung würde die Bank stark treffen. "Wir kennen den Weg, wie wir zu einer nachhaltig höheren Profitabilität kommen", sagte Sewing Ende Mai. Wenn es ihn denn gibt, wird dieser Weg sehr anspruchsvoll.