Interview von Caspar Busse und Lisa Nienhaus

Christian Sewing ist lang genug im Geschäft. Er kennt Krise. Als 2008 in Manhattan die Finanzkrise losbrach, war er Risikomanager bei der Deutschen Bank. Was gerade in der Wirtschaft los ist, das hält aber auch der heutige Chef des größten deutschen Geldhauses für einmalig. Trotzdem appelliert Sewing, 52, beim SZ-Wirtschaftsgipfel zur Vorsicht bei der Rettung: Das aktuelle Hilfspaket sei richtig, sagt er, doch eine dauerhafte Verlängerung auch für Deutschland nicht möglich.